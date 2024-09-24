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Bahar 18. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 18. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 23:40 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 23:50
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Bahar 18. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Show TV'nin popüler dizisi Bahar 18. bölüm ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 18. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

BAHAR 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve Timur'un riskli ameliyatının üzerindne bir ay geçmiştir. Yeni Hayata Merhaba partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar'ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır. Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar'ı hastanede zor günler bekliyordur.

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

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