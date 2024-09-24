  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Bahar 17. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 17. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 17. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 17. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 17. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar ve Timur'un riskli ameliyatının üzerindne bir ay geçmiştir. Yeni Hayata Merhaba partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar'ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır. Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar'ı hastanede zor günler bekliyordur.

BAHAR 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar

  • Buğra Gülsoy

  • Mehmet Yılmaz Ak

  • Hatice Aslan

  • Ecem Özkaya

Türk Telekom
Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi...
DİĞER
Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!
Başkan Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
F.Bahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi!
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Ajax hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Ajax hazırlıkları başladı 16:52
Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! 16:45
Çalhanoğlu'na kötü haber! Basına sızdı Çalhanoğlu'na kötü haber! Basına sızdı 16:31
F.Bahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt F.Bahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt 15:58
F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada 15:46
Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Buruk açıkladı Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Buruk açıkladı 15:21
Daha Eski
Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... 15:17
Ciccolini ile yollar ayrıldı Ciccolini ile yollar ayrıldı 14:57
Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı detayları! Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı detayları! 14:48
Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? 14:35
Barcelona - Getafe maçı ne zaman? Barcelona - Getafe maçı ne zaman? 14:15
Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 14:12