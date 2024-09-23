📺TEŞKİLAT 112. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni sezon ilk bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 23 Eylül Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 112. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 112. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 112. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat'ın yeni sezonunda Yüzbaşı Altay düşmana kök söktürmeye geliyor. Neslihan verdiği kayıplara rağmen görevinin başında dimdik duruyor ve vatanı için gözünü kırpmadan mücadele edi. Korkut ise eski hayatından tamamen kopup kendisini tehlikenin pençesinde bulur.

Büyük sınavlarla burun buruna gelen Neslihan ile Yüzbaşı Altay'ın yollarının kesişmesi Teşkilat'ta yeni bir dönemin başlangıcı olur.

👉TEŞKİLAT 112. BÖLÜM İZLE

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