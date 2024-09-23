  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

📺TEŞKİLAT 112. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni sezon ilk bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 112. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 112. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 112. yeni ve 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺TEŞKİLAT 112. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni sezon ilk bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 23 Eylül Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 112. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 112. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 112. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat'ın yeni sezonunda Yüzbaşı Altay düşmana kök söktürmeye geliyor. Neslihan verdiği kayıplara rağmen görevinin başında dimdik duruyor ve vatanı için gözünü kırpmadan mücadele edi. Korkut ise eski hayatından tamamen kopup kendisini tehlikenin pençesinde bulur.

Büyük sınavlarla burun buruna gelen Neslihan ile Yüzbaşı Altay'ın yollarının kesişmesi Teşkilat'ta yeni bir dönemin başlangıcı olur.

👉TEŞKİLAT 112. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi!
Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı
DİĞER
İbo ile Güllüşah'ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...
Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor! Vatikan değil FETÖ benzeri yapı: Perde arkasından İsrail ve Soros çıktı
6 futbolcuya büyük jest! F.Bahçe maçı sonrası...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında taşlar yerinden oynayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! 11:43
Galatasaray - PAOK maçının hakemi açıklandı! Galatasaray - PAOK maçının hakemi açıklandı! 11:27
6 futbolcuya büyük jest! F.Bahçe maçı sonrası... 6 futbolcuya büyük jest! F.Bahçe maçı sonrası... 11:17
Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı 10:24
Real Madrid - Alaves maçı ne zaman? Real Madrid - Alaves maçı ne zaman? 10:16
Gaziantep - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! Gaziantep - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 09:59
Daha Eski
Barış Alper'e yakın takip! Derbide izlediler Barış Alper'e yakın takip! Derbide izlediler 09:46
Valencia - Osasuna maçı ne zaman? Valencia - Osasuna maçı ne zaman? 09:30
Çarpıcı yorum: Futbolu eritiyorlar! Çarpıcı yorum: Futbolu eritiyorlar! 09:25
Sevilla - Valladolid maçı ne zaman? Sevilla - Valladolid maçı ne zaman? 09:23
Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor 09:08
Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri! Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri! 00:03