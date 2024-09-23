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KARADUT 2. BÖLÜM FRAGMANI | Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen takipçileri "Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Karadut 2. bölüm fragmanı" sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:40
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KARADUT 2. BÖLÜM FRAGMANI | Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle

atv'nin yeni dizisi Karadut ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Murat Saraçoğlu yönetiyor. Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Karadut 2. bölüm fragmanı sorgularının detaylarını sizler için derledik.

KARADUT 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARADUT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şükrü Özyıldız

İrem Helvacıoğlu

Aslı İnandık

Burak Dakak

Selin Türkmen

Ebrar Karabakan

Onur Gürçay

Naz Elmas

Rami Narin

Elif Nur Kerkük

Yaşar Aydınlıoğlu

İpek Ayaz Kortunç

Engin Şenkan

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