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Yalan 16. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 16. yeni bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 16. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 16. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 16. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 14:19 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 14:30
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Yalan 16. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 16. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 16. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 16. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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YALAN 16. BÖLÜM KONUSU

Melike ve Berrin, Yusuf'un evinde Duru'yu bulurlar fakat Duru'nun içi soğumamıştır ve Melike'ye öfke kusar. Melike bunun üzerine kendini hemen aklaması gerektiğini anlar ve bu yolda önemli bir ipucu yakalar. Melike yakaladığı ipucuyla adliyeye gidecekken Yaman'ın verdiği müjdeli haber onu bir kez daha sevindirir. Melike'nin Kenan cinayetiyle ilgili bulduğu ipucu Yaman'la aralarında bir yakınlık doğmasına da neden olur. Bu sırada gelişmeleri öğrenen Hülya panikler ve Hazal'ı müdahale etmesi için kışkırtır. Aynı sabah Kadir, Seher'le ne olduğuna dair aklındaki soru işaretleriyle uyanır fakat Seher halinden memnundur.

YALAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaman, Aksoylara gelip Haluk cinayetiyle ilgili Melike'nin lehine olan son gelişmeyi haber verir. Duru'nun gözünde değişen bir şey yoktur; bu durum Hazal'ın canına tak eder, Tuna'ya Duru'yu kötüleyerek kışkırtır. Bunun sonucu olarak Kerim'le Tuna karşı karşıya gelirler. Şirkette ise büyük bir değişim yaşanır, artık şirketin yönetiminde Yusuf Kaleli dönemi başlayacaktır. Duru ve Kadir bu değişime itiraz ederken Hazal bu güçten anında fayda sağlamak ister. Aksoylardaki bu değişim rüzgarından Melike de nasibini alır ve aldığı teklif karşısında şaşkına döner. Hülya ise Melike'nin Kenan cinayetinde bir şeyler bulduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırır ve Melike'yi engellemek için tehlikeli bir karar verir. Hülya'nın neredeyse Melike'yi öldürecek olan hamlesi Hazal'ı çıldırtırken, Hülya ve Cengiz korkutucu sondan kaçamazlar. Yoksa Kenan'ın cinayeti çözülecek midir?

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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