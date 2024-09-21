Yalan 16. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 16. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 16. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 16. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN 16. BÖLÜM KONUSU

Melike ve Berrin, Yusuf'un evinde Duru'yu bulurlar fakat Duru'nun içi soğumamıştır ve Melike'ye öfke kusar. Melike bunun üzerine kendini hemen aklaması gerektiğini anlar ve bu yolda önemli bir ipucu yakalar. Melike yakaladığı ipucuyla adliyeye gidecekken Yaman'ın verdiği müjdeli haber onu bir kez daha sevindirir. Melike'nin Kenan cinayetiyle ilgili bulduğu ipucu Yaman'la aralarında bir yakınlık doğmasına da neden olur. Bu sırada gelişmeleri öğrenen Hülya panikler ve Hazal'ı müdahale etmesi için kışkırtır. Aynı sabah Kadir, Seher'le ne olduğuna dair aklındaki soru işaretleriyle uyanır fakat Seher halinden memnundur.

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Yaman, Aksoylara gelip Haluk cinayetiyle ilgili Melike'nin lehine olan son gelişmeyi haber verir. Duru'nun gözünde değişen bir şey yoktur; bu durum Hazal'ın canına tak eder, Tuna'ya Duru'yu kötüleyerek kışkırtır. Bunun sonucu olarak Kerim'le Tuna karşı karşıya gelirler. Şirkette ise büyük bir değişim yaşanır, artık şirketin yönetiminde Yusuf Kaleli dönemi başlayacaktır. Duru ve Kadir bu değişime itiraz ederken Hazal bu güçten anında fayda sağlamak ister. Aksoylardaki bu değişim rüzgarından Melike de nasibini alır ve aldığı teklif karşısında şaşkına döner. Hülya ise Melike'nin Kenan cinayetinde bir şeyler bulduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırır ve Melike'yi engellemek için tehlikeli bir karar verir. Hülya'nın neredeyse Melike'yi öldürecek olan hamlesi Hazal'ı çıldırtırken, Hülya ve Cengiz korkutucu sondan kaçamazlar. Yoksa Kenan'ın cinayeti çözülecek midir?

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?