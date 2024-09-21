Kör Nokta 2. bölüm fragmanı izle | atv Kör Nokta yeni bölüm fragmanı

Suçun da suçlunun da birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilen bir adalet savaşını konu akan Kör Nokta, oyuncu kadrosu ve özenle yazılmış senaryosuyla tüm diziseverleri ekran başına kilitledi. Aslım ve Gece'nin hikayesini anlatan dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...

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KÖR NOKTA GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir.

👉Kör Nokta yeni bölüm fragmanı izle👈

Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır.