  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ SEZON İZLE | Taş Kağıt Makas 15. bölüm izle full kesintisiz

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yapımı Taş Kağıt Makas yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Zengin oyuncu kadrosu ve alışılmışın dışındaki konusuyla her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen diziyle ilgili "Taş Kağıt Makas 15. bölüm izle full kesintisiz" sorguları yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ SEZON İZLE | Taş Kağıt Makas 15. bölüm izle full kesintisiz

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 15. bölümü ile ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edildiği dizinin 15. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 15. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 15. BÖLÜM ÖZETİ

Adalet savaşına kaldığı yerden devam eden Umut, Harun ve Alev'le birlikte açtıkları hukuk bürosunda mücadelesini sürdürür. Artık kamuoyunda "kahraman avukat" olarak anılmaya başlar. İstanbul'a yerleşen suç baronu Marko Karaormanlı'nın peşinde olan Umut, kara para aklama davasıyla birlikte; Fecir Emirkıran'ın da içinde olduğu bu organize suç örgütüne ilk meydan okumasını gerçekleştirir. Tüm bu mücadelenin arasında, Alev'le kurduğu yeni kurduğu yuvasını, bir kız çocuğu haberinin mutluluğu sarar.

Bünyamin Emirkıran'ın hapse girmesiyle birlikte, Fecir eski güçlerini yeniden kazanmak için önemli bir yola girmiştir. Bir futbol kulübü satın alan Fecir, hem kamuyonun gözünde sevilen bir figür olur, hem de kara para aklama düzenini futbol kulübü üzerinden işletir. Onu bu sisteme dahil eden yeni ortağı Marko Karaormanlı'yla birlikte, önemli bir organizasyonu yönetmeye başlarlar. Bir süredir kafa tatilinde olan Harun Yakar, Umut'un aldığı kara para davasıyla birlikte sahalara geri döner.

Marko Karaormanlı'nın yargılandığı davadaki önemli bir tanık, Harun'un eski arkadaşıdır. Umut için tanığı ikna etmeye giden Harun, karşısına çıkan Güneş'le birlikte hesapta olmayan bir yola da girer. Harun için güneş yeniden doğmaya başlar. Umut, suç baronlarına, o düzenin içinde yükselen Fecir Emirkıran'a karşı adalet mücadelesini sürdürürken; artık geri dönüşü olmayan bir savaşa girmiştir. Bu savaştan kim galip çıkacaktır? Haklılar mı? Güçlüler mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 15. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 15. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

Dev derbinin oranları belli oldu!
Derbinin hakemi belli oldu!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe dünya devlerine fark attı! Tek rakibi Arda Gülerli Real Madrid
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
En Nesyri için flaş Slimani benzetmesi!
BAY devre arası o kulübe imzayı atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 16:27
Trabzonspor'un acı günü Trabzonspor'un acı günü 16:00
En Nesyri için flaş Slimani benzetmesi! En Nesyri için flaş Slimani benzetmesi! 15:38
Dev derbinin oranları belli oldu! Dev derbinin oranları belli oldu! 15:27
Fırtına'ya Stefan Savic şoku! Fırtına'ya Stefan Savic şoku! 14:45
"Belge yok ama askıya aldık" "Belge yok ama askıya aldık" 14:15
Daha Eski
F.Bahçe'de derbi mesaisi F.Bahçe'de derbi mesaisi 13:59
Leganes - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Leganes - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:48
G.Saray'da derbi hazırlığı G.Saray'da derbi hazırlığı 13:42
Maçın ardından flaş sözler! Maçın ardından flaş sözler! 08:58
Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! 09:35
Tepki VAR! "Hakemsiz de oynanabilirdi" Tepki VAR! "Hakemsiz de oynanabilirdi" 09:44