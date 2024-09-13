Kara Ağaç Destanı yeni sezon ilk bölüm | TRT 1 Kara Ağaç Destanı dizisi yeni bölüm fragmanı tek parça

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı ilk bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı yeni sezon ilk bölümüyle yayınlandı.

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KARA AĞAÇ DESTANI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan'ın, Osman Ağa'nın ölümüyle ilgili söyledikleri ve Merdo'nun Latif Bey'e teslim edilmesi Ömer'i hayal kırıklığına uğratır. Merdo adım adım infaza götürülürken Ömer, onu kurtarmak için kendi yöntemleriyle hareket etmeye karar verir.

Sultan, babasının kendi eliyle yaptığı beşikte beklenmedik bir gizeme rastlar. Bu gizemin peşine düştüğünde beşiğin daha büyük bir sırrın parçası olduğunu anlar. İşin içinden çıkamayınca Sultan'ın yolu Asiye'ye düşer. Asiye bir yandan büyük sırrı açığa çıkarmakla tehdit eden esrarengiz kadınla baş etmeye çalışırken diğer yandan Sultan'ın zorlu sorularına cevap vermek zorundadır.