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Haberler Dizi Haberleri

SİYAH KALP İLK BÖLÜM İZLE FULL | Siyah Kalp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Show TV'nin yeni soluklu dizisi siyah Kalp ilginç konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. İlk bölümü ile ekrana gelen dizinin yapımcılığını Tims Production üstleniyor. Siyah Kalp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı merak edilirken Siyah Kalp 1. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 17:40 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 17:50
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SİYAH KALP İLK BÖLÜM İZLE FULL | Siyah Kalp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olacak olan siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. Peki, Siyah Kalp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

SİYAH KALP İLK BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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