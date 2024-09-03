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Diziler ne zaman başlayacak? | DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ 2024

Sevilen dizilerin merakla beklenen yeni sezon tarihleri açıklandı. Bu sezon neler yaşanacak, hangi sürprizler bizi bekliyor? Diziler ne zaman başlayacak? İşte ekranların popüler yapımlarının yeni sezon başlangıç tarihleri ve detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 18:19
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Diziler ne zaman başlayacak? | DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ 2024

Popüler dizilerin yeni sezonları için geri sayım başladı. Hangi yapımlar bu yıl ekranlara dönecek ve hayranları nelerle karşılaşacak? Diziler ne zaman başlayacak? İşte 2024'ün en çok beklenen dizi sezonlarının başlangıç tarihleri ve ilk ipuçları...

DİZİLERİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tanıtımı yayınlanan Gönül Dağı 5. sezon TRT1'de 7 Eylül Cumartesi 20.00'de başlıyor.

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını 3. sezon ilk bölümünün 13 Eylül'de yayınlanması bekleniyor.

2 sezonu geride bırakan Kızılcık Şerbeti 3. sezon çekimlerine başlandı. Dizinin 3. Sezonu 13 Eylül Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

Bahar dizisi yeni sezon çekimlerine başlandı. Bahar dizisi 2. sezon ilk bölümün 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden "Arka Sokaklar"ın yeni sezonu için sıra dışı bir tanıtım filmi yayınlandı. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili net tarih verilmedi. Arka Sokaklar yeni sezonunun eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Dizi yine cuma akşamları Kanal D'de yayınlanacak.

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