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Bir Gece Masalı ilk bölüm İZLE TEK PARÇA | ATV Bir Gece Masalı 1. bölüm izle

ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir'in hikayesini anlatan filmde başrolü Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun başlaşıyor. Bir Gece Masalı ilk bölüm detayları ve 1. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 15:42
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Bir Gece Masalı ilk bölüm İZLE TEK PARÇA | ATV Bir Gece Masalı 1. bölüm izle

Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan "Bir Gece Masalı" dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Bir Gece Masalı 1. bölüm izle aramaları hız kazanırken diziye dair detayları sizler için derledik.

BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

  • Burak Deniz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun
  • Gürkan Uygun
  • Mesut Akusta
  • Rüçhan Çalışkur
  • Kenan Bal
  • Yıldız Kültür
  • Özlem Türkad
  • Eren Vurdem
  • İrem Altuğ
  • Kerem Aslanoğlu
  • Emel Çölgeçen
  • Ecem Çalhan
  • Nazan Diper
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