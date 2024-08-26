Yalan 12. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 12. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 12. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 12. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN 12. BÖLÜM ÖZETİ

Melike kendisini kaçıranın Kadir olduğunu anlayınca şoka uğrar. İkilinin çiftlik evinde mecburi yalnız kalışları, hayatlarının sırrının da ortaya çıkmasına neden olur. Bu büyük sır, Melike ve Kadir arasındaki ilişkiyi baştan sona değiştirirken, DNA'nın sonucu ortaya çıkar. Kimsenin beklemediği sonuç, en çok Melike'yi sarsar ve Melike artık Haluk ve Berrin'e karşı bambaşka bir yol izlemeye karar verir. Geçmişi öğrenip acılarıyla yüzleşen Haluk, kızını kaybetmemeye yemin ederken, Berrin için artık cehennemin kapılarını açmış gibidir. Berrin, Haluk'un hiç beklenmedik hamleleriyle köşeye sıkışırken, her şeyini kaybetmek üzeredir. Melike'nin adalet arayışı hızlanır ve Cengiz'le aralarındaki gerilim sonunda patlak verir.

Melike yeni bir hayata adım atmaya karar verirken, iki kızından da vazgeçmeyecektir. Duru, Melike'nin şaşırtıcı teklifi ile karşılaşırken, Melike'nin eski hayatından gelen Tuna ise beklenmedik şekilde herkesin hayatına dokunacaktır. Melike, Yaman'ın yönlendirmesiyle dosyasına eğilirken, Yaman davanın çözülmesi için en beklenmedik hamleyi yapar.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?