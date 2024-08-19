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YALAN 12. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 12. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 12. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:57
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YALAN 12. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 12. bölümü ile dikkat çeken dizide Duru, Berrin'i yaralayanın Melike olduğuna emindir. Melike hemen göz altına alınırken Duru da babasına Melike ve annesi arasındaki hesaplaşmanın esas sebebini açıklar. Yalan 12. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

DNA testi yaptıran Melike, Duru'nun gerçeği öğreneceği düşüncesiyle kendini aklamak üzere harekete geçer. Adalet aramak için çıktığı yolda, Yaman'la tanışması hayatının belki de en büyük sürprizi olacaktır. Kapıldığı şüpheyle kendi araştırmasını yapmaya kalkan Duru, Kerim'le beklenmedik bir anlaşma yapar. Kerim'in gitmediğini anlayan Hazal, Kerim ve Duru'nun arasını bozmak için sonucu çok ağır olacak bir oyun kurar.

Hazal, her şeyi kendi istediği gibi yönettiğini sanırken, DNA testi yapıldığını öğrenmesi onu büyük bir yıkıma sürükler. Berrin'in yalanlarını tek tek anlayan Haluk, Berrin'i büyük bir kıskacın içine çeker ve itirafa zorlar. Kapana kısılan Berrin, canı pahasına Haluk'un oyunundan kurtulmak isterken Hülya ve Cengiz'i de harekete geçirir. Melike'nin keskin tavrıyla ondan uzakta kalmak zorunda olan Kadir ise Haluk'un yapacaklarını tahmin edip Melike'yi uyarmaya çalışsa da başarılı olamaz. Gözü dönen Haluk ise Melike'nin sonunu getirecek emrini hiç düşünmeden verir. Peki Melike, Haluk'un elinden kurtulabilecek midir?

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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