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Yalan 11. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 11. yeni bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 11. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 11. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 11. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:31
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Yalan 11. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 11. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 11. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 11. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 11. BÖLÜM ÖZETİ

Hazal, her şeyi kendi istediği gibi yönettiğini sanırken, DNA testi yapıldığını öğrenmesi onu büyük bir yıkıma sürükler. Berrin'in yalanlarını tek tek anlayan Haluk, Berrin'i büyük bir kıskacın içine çeker ve itirafa zorlar. Kapana kısılan Berrin, canı pahasına Haluk'un oyunundan kurtulmak isterken Hülya ve Cengiz'i de harekete geçirir.

Melike'nin keskin tavrıyla ondan uzakta kalmak zorunda olan Kadir ise Haluk'un yapacaklarını tahmin edip Melike'yi uyarmaya çalışsa da başarılı olamaz. Gözü dönen Haluk ise Melike'nin sonunu getirecek emrini hiç düşünmeden verir. Peki Melike, Haluk'un elinden kurtulabilecek midir?

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner
  • Feyyaz Duman
  • Eylül Tumbar
  • Yeşim Ceren Bozoğlu
  • Özge Borak
  • Emir Benderlioğlu
  • Serra Pirinç
  • Atakan Hoşgören
  • Renan Bilek
  • Kubilay Tunçer
  • Zeynep Eronat
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