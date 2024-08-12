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YALAN 11. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 11. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 11. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:38
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YALAN 11. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 11. bölümü ile dikkat çeken dizide Duru, Berrin'i yaralayanın Melike olduğuna emindir. Melike hemen göz altına alınırken Duru da babasına Melike ve annesi arasındaki hesaplaşmanın esas sebebini açıklar. Yalan 11. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kerim ve Duru'yu yakalayan Hazal deliye döner. Onları ayırmaya çalışan Melike iki kızı da teselli edemez. Hazal, Duru ve Kerim'e olan öfkesini Melike'den çıkarır. Zehra ve Melike bir kez daha Hazal yüzünden karşı karşıya gelir. Duru öğrendiği tüm gerçekler ve yaptıklarının yol açtığı beklenmedik etkilerle herkesten uzaklaşmayı seçerken, Haluk da Duru hakkındaki gerçeklere bir adım daha yaklaşır. Kadir'in sırlarını bildiğini anlayan Hülya'nın ortalığı birbirine katmasıyla, Kerim tam anlamıyla köşeye sıkışır ve Amerika'ya gitmeye karar verir.

Melike, Kerim'in sırrını öğrenince ona karşı yumuşasa da Kerim'in kararlı bir şekilde yüzüğü bırakmasıyla korktuğu başına gelir; Hazal çığırından çıkmıştır. Bir türlü Kadir'e yanaşamayan Seher, Cengiz'le beklenmedik bir ittifak kurar. Melike'nin Duru'ya karşı duygularının en beklenmedik anda ortaya çıkmasıyla, Haluk her şeyin sonunu getirecek adımı atar. Artık gerçeği ortaya dökmelidir.

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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