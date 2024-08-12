Yalan 10. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 10. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 10. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 10. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kerim ve Duru'yu yakalayan Hazal deliye döner. Onları ayırmaya çalışan Melike iki kızı da teselli edemez. Hazal, Duru ve Kerim'e olan öfkesini Melike'den çıkarır. Zehra ve Melike bir kez daha Hazal yüzünden karşı karşıya gelir. Duru öğrendiği tüm gerçekler ve yaptıklarının yol açtığı beklenmedik etkilerle herkesten uzaklaşmayı seçerken, Haluk da Duru hakkındaki gerçeklere bir adım daha yaklaşır. Kadir'in sırlarını bildiğini anlayan Hülya'nın ortalığı birbirine katmasıyla, Kerim tam anlamıyla köşeye sıkışır ve Amerika'ya gitmeye karar verir.

Melike, Kerim'in sırrını öğrenince ona karşı yumuşasa da Kerim'in kararlı bir şekilde yüzüğü bırakmasıyla korktuğu başına gelir; Hazal çığırından çıkmıştır. Bir türlü Kadir'e yanaşamayan Seher, Cengiz'le beklenmedik bir ittifak kurar. Melike'nin Duru'ya karşı duygularının en beklenmedik anda ortaya çıkmasıyla, Haluk her şeyin sonunu getirecek adımı atar. Artık gerçeği ortaya dökmelidir.

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