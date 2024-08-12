Haberler Dizi Haberleri

Yalan 10. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 10. yeni bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 10. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 10. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 10. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yalan 10. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 10. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 10. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 10. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kerim ve Duru'yu yakalayan Hazal deliye döner. Onları ayırmaya çalışan Melike iki kızı da teselli edemez. Hazal, Duru ve Kerim'e olan öfkesini Melike'den çıkarır. Zehra ve Melike bir kez daha Hazal yüzünden karşı karşıya gelir. Duru öğrendiği tüm gerçekler ve yaptıklarının yol açtığı beklenmedik etkilerle herkesten uzaklaşmayı seçerken, Haluk da Duru hakkındaki gerçeklere bir adım daha yaklaşır. Kadir'in sırlarını bildiğini anlayan Hülya'nın ortalığı birbirine katmasıyla, Kerim tam anlamıyla köşeye sıkışır ve Amerika'ya gitmeye karar verir.

Melike, Kerim'in sırrını öğrenince ona karşı yumuşasa da Kerim'in kararlı bir şekilde yüzüğü bırakmasıyla korktuğu başına gelir; Hazal çığırından çıkmıştır. Bir türlü Kadir'e yanaşamayan Seher, Cengiz'le beklenmedik bir ittifak kurar. Melike'nin Duru'ya karşı duygularının en beklenmedik anda ortaya çıkmasıyla, Haluk her şeyin sonunu getirecek adımı atar. Artık gerçeği ortaya dökmelidir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner
  • Feyyaz Duman
  • Eylül Tumbar
  • Yeşim Ceren Bozoğlu
  • Özge Borak
  • Emir Benderlioğlu
  • Serra Pirinç
  • Atakan Hoşgören
  • Renan Bilek
  • Kubilay Tunçer
  • Zeynep Eronat

F.Bahçe'den şaşırtan transfer! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor
G.Saray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...
DİĞER
Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | AK Parti'ye geçişler olacak mı?
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den!
Lille'e kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndour'un geliş saati belli oldu! Ndour'un geliş saati belli oldu! 15:02
Trabzon'da Rapid Wien hazırlıkları başladı! Trabzon'da Rapid Wien hazırlıkları başladı! 13:46
Onuachu hakkında sürpriz açıklama! Onuachu hakkında sürpriz açıklama! 13:39
Lille'e kötü haber! Lille'e kötü haber! 13:16
Başakşehir'de Ravil Tagir'in yeni adresi açıklandı! Başakşehir'de Ravil Tagir'in yeni adresi açıklandı! 12:54
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları başlıyor! Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları başlıyor! 12:46
Daha Eski
Zaha'ya sürpriz talip! Zaha'ya sürpriz talip! 12:39
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 12:26
Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 12:18
Mourinho'dan radikal karar! İşte F.Bahçe'nin Lille maçı 11'i Mourinho'dan radikal karar! İşte F.Bahçe'nin Lille maçı 11'i 11:45
Beşiktaş'ta Montero ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Montero ile yollar ayrıldı! 11:09
G.Saray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! G.Saray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! 10:40