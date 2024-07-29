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YALAN 9. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 9. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 9. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 22:02 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:18
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YALAN 9. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 9. bölümü ile dikkat çeken dizide Duru, Berrin'i yaralayanın Melike olduğuna emindir. Melike hemen göz altına alınırken Duru da babasına Melike ve annesi arasındaki hesaplaşmanın esas sebebini açıklar. Yalan 9. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Berrin ve Haluk'un kaçma planları polis baskınıyla suya düşerken, esas soru şikâyeti kimin yaptığıdır. Hem Haluk, hem de Duru bu kişinin peşine düşer. Anne babasını her şeyin önünde tutan Duru ilk kez ailesinin bilmediği sırları ile yüzleşirken, bu büyük bir kırılmanın başlangıcı olur. Aksoylar her yönden köşeye sıkışırken bulunan çözümler onların sonunu hazırlamaktadır. Melike ne kadar hem Duru'nun hem de Hazal'ın yanında olmak istese de bu bir türlü mümkün olmaz.

İki kız arasındaki gerilim her geçen gün artar. Hülya'nın Hazal'a video itirafı verdiğini öğrenen Cengiz, Hülya'yı yıkama uğratırken, ikili Karacalara yaklaşmak için her fırsatı kollar. Kerim ve Hazal cephesinde işler hızlanırken, söz akşamı hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir skandalla son bulur. Ama esas sürpriz Kadir'in Melike için yaptığı en beklenmedik hediye olur.

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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