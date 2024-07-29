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Yalan 8. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 8. yeni bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 8. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 8. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 8. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 21:59 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:18
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Yalan 8. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 8. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 8. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 8. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 8. BÖLÜM ÖZETİ

Berrin ve Haluk'un kaçma planları polis baskınıyla suya düşerken, esas soru şikâyeti kimin yaptığıdır. Hem Haluk, hem de Duru bu kişinin peşine düşer. Anne babasını her şeyin önünde tutan Duru ilk kez ailesinin bilmediği sırları ile yüzleşirken, bu büyük bir kırılmanın başlangıcı olur. Aksoylar her yönden köşeye sıkışırken bulunan çözümler onların sonunu hazırlamaktadır. Melike ne kadar hem Duru'nun hem de Hazal'ın yanında olmak istese de bu bir türlü mümkün olmaz.

İki kız arasındaki gerilim her geçen gün artar. Hülya'nın Hazal'a video itirafı verdiğini öğrenen Cengiz, Hülya'yı yıkama uğratırken, ikili Karacalara yaklaşmak için her fırsatı kollar. Kerim ve Hazal cephesinde işler hızlanırken, söz akşamı hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir skandalla son bulur. Ama esas sürpriz Kadir'in Melike için yaptığı en beklenmedik hediye olur.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner
  • Feyyaz Duman
  • Eylül Tumbar
  • Yeşim Ceren Bozoğlu
  • Özge Borak
  • Emir Benderlioğlu
  • Serra Pirinç
  • Atakan Hoşgören
  • Renan Bilek
  • Kubilay Tunçer
  • Zeynep Eronat

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