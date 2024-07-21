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Yalan 7. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 7. yeni bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 7. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 7. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 7. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 00:26
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Yalan 7. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 7. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 7. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 7. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Duru, Berrin'i yaralayanın Melike olduğuna emindir. Melike hemen göz altına alınırken Duru da babasına Melike ve annesi arasındaki hesaplaşmanın esas sebebini açıklar. Melike ve Duru konusunda şüpheleri iyice artan Haluk, gizli bir araştırmaya başlar.

Diğer yanda Şefika'nın Hazal'a verdiği büyük sır, Hülya, Cengiz ve Hazal arasındaki tüm dengeleri alt üst eder. Aile içinde büyük bir hesaplaşma başlar. Melike'nin yeniden soruşturmaya alınması Zehra'yı da Hazal konusunda harekete geçirir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner
  • Feyyaz Duman
  • Eylül Tumbar
  • Yeşim Ceren Bozoğlu
  • Özge Borak
  • Emir Benderlioğlu
  • Serra Pirinç
  • Atakan Hoşgören
  • Renan Bilek
  • Kubilay Tunçer
  • Zeynep Eronat
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