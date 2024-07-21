Yalan 7. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 7. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 7. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 7. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Duru, Berrin'i yaralayanın Melike olduğuna emindir. Melike hemen göz altına alınırken Duru da babasına Melike ve annesi arasındaki hesaplaşmanın esas sebebini açıklar. Melike ve Duru konusunda şüpheleri iyice artan Haluk, gizli bir araştırmaya başlar.

Diğer yanda Şefika'nın Hazal'a verdiği büyük sır, Hülya, Cengiz ve Hazal arasındaki tüm dengeleri alt üst eder. Aile içinde büyük bir hesaplaşma başlar. Melike'nin yeniden soruşturmaya alınması Zehra'yı da Hazal konusunda harekete geçirir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?