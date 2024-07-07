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YALAN 7. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 7. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 7. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 20:45
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YALAN 7. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 7. bölümü ile dikkat çeken dizide Melike kocasının katili olmakla suçlanmaktadır. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan 7. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Peşinden koştuğu gerçeğe ulaşmak Melike'ye mutluluk getirmez. Berrin'le de, Hülya'yla da hesaplaşır. Ama Duru'ya gerçekleri anlatmak kolay değildir. Duru da Tunç'la konuşup, Kerim'e karşı olan duygularıyla yüzleşmeye hazırlanır. Kerim ve Hazal'ın hayatındaki beklenmedik gelişme Duru'nun duygularını alt üst eder. Melike'nin kızını sattıklarını öğrenmesiyle zor durumda kalan Hülya ve Cengiz esas büyük sırlarının ortaya çıkması korkusuyla kaçmayı planlarken, Haluk'un onlar için bambaşka planları vardır.

Hazal anne babası hakkındaki en karanlık gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşar. Melike, Berrin'in tüm engellerine rağmen Duru'ya gerçeği söyleyip, yavrusunu bağrına basmak ister. Ancak kader öyle bir oyun oynar ki, Melike ikinci defa akıl almaz bir felaketin tam ortasında kalacaktır.

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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