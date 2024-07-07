Yalan 6. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 6. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 6. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 6. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Peşinden koştuğu gerçeğe ulaşmak Melike'ye mutluluk getirmez. Berrin'le de, Hülya'yla da hesaplaşır. Ama Duru'ya gerçekleri anlatmak kolay değildir. Duru da Tunç'la konuşup, Kerim'e karşı olan duygularıyla yüzleşmeye hazırlanır. Kerim ve Hazal'ın hayatındaki beklenmedik gelişme Duru'nun duygularını alt üst eder. Melike'nin kızını sattıklarını öğrenmesiyle zor durumda kalan Hülya ve Cengiz esas büyük sırlarının ortaya çıkması korkusuyla kaçmayı planlarken, Haluk'un onlar için bambaşka planları vardır. Hazal anne babası hakkındaki en karanlık gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşar. Melike, Berrin'in tüm engellerine rağmen Duru'ya gerçeği söyleyip, yavrusunu bağrına basmak ister. Ancak kader öyle bir oyun oynar ki, Melike ikinci defa akıl almaz bir felaketin tam ortasında kalacaktır.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?