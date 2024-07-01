Yalan 5. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 5. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 5. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 5. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 5. BÖLÜM ÖZETİ

Duru'nun hastalığıyla gerçeklerin ucunu bir kez daha yakalayan Melike, Kadir'in de yardımıyla her şeyi ortaya çıkarmaya karar verir. Hazal'ın Melike'yi kaybetme korkusuyla düştüğü hal Melike'yi derinden yaralarken, gerçekleri yüzüne vuran ve onu durduran bu kez Duru'nun ta kendisi olur. Beklenmedik bir şekilde ölen kocası Kenan ile ilgili öğrendiği gerçekler Melike'yi yıkarken, Kadir onun yaralarını sarmak için cesaretini toplamaya çalışır. Duru tam da Kerim'i dünyasından çıkarmaya karar vermişken, Kerim ona en şaşırtıcı sürprizi yapar. Melike yalanlarla mücadelesinde sona gelir. Melike bu defa Berrin'in karşısına dikilecektir. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?