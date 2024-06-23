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YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 5. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 5. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 00:08
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YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 5. bölümü ile dikkat çeken dizide Melike kocasının katili olmakla suçlanmaktadır. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan 5. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Melike'nin şüpheleri bu sefer de Hülya'nın sunduğu kanıtlarla söner. Artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya'nın iş teklifini değerlendirir. Duru, Melike hakkındaki karanlık gerçeği öğrenerek alt üst olur. Kerim, ağabeyinin dosyası ile ilgili yeni ipuçları yakalamaya çalışırken, Haluk'a istemeden büyük bir koz verir.

Zehra'nın davetinde Melike'nin aileye yakınlaşmasıyla, Kadir ve Seher arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru'yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike'yi tekrar ateşler. Peki, Berrin'in Duru'yla ilgili sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mıdır?

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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