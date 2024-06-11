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TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 16. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 16. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 20:36 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 20:21
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TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 16. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 15. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 16. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 16. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dimitria kalesini fetheden ve Hurufi belasını savuşturan Mehmed için artık tek hedef Konstantiniyye'dir! Bu hedef için önünde bir engel kaldığını düşünen Mehmed, Evrenosoğlu'nu huzuruna davet eder ve Orhan'ın canını alması vazifesini tevdi eder. Hala Sultan üzerinden kurdukları planla Orhan'ı tuzağa çekmeyi amaçlayan Mehmed, hedefine ulaşıp Orhan'dan kurtulabilecek mi?

Konstantinos ise yaşadığı ağır mağlubiyetin altından kalkmak için bir oyun kurar ve dervişlerin üzerine Sfrancis'i gönderir. Konstantinos'un amacı Türklerin burada kök salamayacağını herkese göstermektir. Sfrancis'in hücumu ise Osmanlı'yı üzerine çekmesine sebep olur. Çandarlı, Sfrancis'in üzerine yürür.

Harem'de ise oynadığı deli rolünden kurtulan Halime, Hala Sultan'ı kaçırma planı kurmaktadır. Hala Sultan ise çaresiz ölümü beklemektedir. Halime, Hala Sultan'ı kaçırabilecek mi?

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