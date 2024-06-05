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Taş Kağıt Makas 14. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 14. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 10:00
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Taş Kağıt Makas 14. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 14. bölümü ile ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 14. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 14. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 14. BÖLÜM ÖZETİ

Umut'a kurulan komployla birlikte Emirkıranlar önemli bir koz elde ederler. Bünyamin Emirkıran da hapse girince, iki tarafta durumlar eşitlenir.

Umut, Harun ve Alev tarafı; komplonun içinden çıkabilmek için beraber hareket ederler. Fakat karşı tarafın hamleleri gittikçe acımasız bir hal almaya başlar. Her şey, son duruşmada çözülecektir. Emirkıranlar'ın ve kirli yapının deşifre edileceği o büyük duruşma… Duruşmaya hazırlanan Harun ve Umut, önemli bir teklif alırlar.

Büyük duruşma yaklaşırken iki taraf için hesaplaşmalar başlar. Sonunda kim kazanır? Büşra Korkmaz cinayetinin faili Fecir mi? Adaleti sağlamak için mahkumluğu bile göze alan Umut mu?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" sezon finali ile 5 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 14. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 14. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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