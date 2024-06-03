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YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 3. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 3. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 14:30
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YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 2. bölümü ile dikkat çeken dizide Melike kocasının katili olmakla suçlanmaktadır. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan 3. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer. Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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