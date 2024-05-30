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Kara Ağaç Destanı 14. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 13. bölüm izle aramaları hız kazanırken 14. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 23:11 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 23:30
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Kara Ağaç Destanı 14. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 14. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 14. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Kara Ağaç'ta ekime devam eden taraflar 'toprak kurdu' sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa'nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır.

Sultan'ın büyük sırrı bildiğini öğrenen Asiye, zor ve acı verici de olsa kızıyla duygusal bir yüzleşme yaşar. Sultan, gerçek annesiyle kavuşmanın coşkusu içindeyken sevdiği adamı kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Kavuşmalarının önündeki engelin sır olduğunu bilen Sultan, Ömer'e büyük sırrı açıklayacak mıdır?

KARA AĞAÇ DESTANI 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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