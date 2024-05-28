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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 69. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 69. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 69. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 19:20 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 19:40
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 69. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 69. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 69. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 69. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 69. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır. Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır. Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

Cezayir, Tura'yı geçmişi hatırlatarak uyarır. Tura, Cezayir'i yalnız bırakmak için hedefine bu kez Sandıkçıoğlu'nu alır. Cezayir, Tura'nın planlarına engel olmaya çalışırken bir kez daha sevdiklerinin ölüm kalım mücadelesine tanıklık etmek zorunda kalacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 69. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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