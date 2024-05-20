KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 24. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 24. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 20 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan 24. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Mevdud'u ele geçirmiş ve kurduğu bir tuzak neticesinde Bernard'la karşı karşıya kalabilmeyi başarmıştır. Beklenmeyen bir hamleyle Bernard, Selahaddin'in elinden kaçmayı başarır. Selahaddin, Bernard olmadan Dolat ve Sultan Nureddin'in huzuruna gider. Amacı Mevdud'u konuşturarak Dolat'ı durdurmaya çalışmaktır.

Mevdud suçlarını itiraf eder. Fakat Dolat, Mevdud'un şahitliğini kabul etmez. Hâlâ savaşmakta diretmektedir. Artık savaşın kaçınılmaz olduğu bir noktada Dolat'ı ikna edecek bir gelişme yaşanır. Karategin, yanında Gerard ile gelir. Dolat, İltutmuş'un katilinin Bernard olduğunu anlar. Tüm öfkesini Bernard'a yöneltir.

Selahaddin ve Sultan Nureddin, Dolat tehlikesini bertaraf ettikten sonra yönlerini Gazze'ye çevirirler. Lakin beklenmedik bir gelişme önlerini keser. Dolat'ın Bernard'a olan düşmanlığının kendisine de sıçrayacağının farkında olan Viktorya, elinde tuttuğu Gazze'yi Dolat'a verme kararı alır. Dolat, Selahaddin'in yeniden karşısındadır artık! Çünkü Selahaddin, haçlılara itimat edilmeyeceğini çok iyi biliyordur.

Gazze'yi ilm-i siyasetle ele geçiren Dolat, Bernard'dan intikamını da alabilecek midir? Bir kaçak derekesine düşmüş olan Bernard Gazze'yi nasıl geri alacaktır? Sultan Nureddin bütün oyunları aşikar olan Mevdud'a karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Tüm bunların yanı sıra Gazze'yi fethetmek için yeniden harekete geçecek olan Bernard'ın tuzaklarını aşıp Gazze'yi fethedebilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm izle

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