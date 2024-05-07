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Taş Kağıt Makas 10. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 10. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:30
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Taş Kağıt Makas 10. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 10. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 10. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 10. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 10. BÖLÜM ÖZETİ

Yıllar önce yaşanan kazada, arkadaşı Süreyya'nın parmağı olduğunu öğrenen Harun, ondan habersiz gizli gündemini başlatır. Süreyya'ya amacını belli etmeden, kazanın detaylarında adım adım ilerlemeye başlar. Harun Yakar avukatlık becerilerini, ilk kez kendi davası için kullanacaktır. Hayatlarının seyrini değiştiren bu kazada kimler, hangi amaçla yer almıştır?

Erdem Kubilay cinayetini aydınlatmaya çalışan Umut, Rıza Tanrıkulu davasında büyük bir yola girer. Umut, Emirkıranlar'ın içine sızıp, babasını onların tutsaklığından kurtarabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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