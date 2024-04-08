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Mehmed: Fetihler Sultanı 7. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 7. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 21:00
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Mehmed: Fetihler Sultanı 7. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 7. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 7. bölümünü yeniden izlemek isteyenler veya kaçıranlar için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 7. bölüm izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 7. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Şehzade Mehmed düşkünler tarafından büyük bir pusu yemiş, dişe diş dövüşmekteydi. İshak ise adamları ile beraber dörtnala üstlerine gelmekteydi. Mehmed bu pusudan nasıl kurtulacak, İshak Mehmed'e yardım mı etmeye geliyor, yoksa saldırıya mı geçecek?

Edirne'ye dönen Mehmed haremini de alıp Manisa'ya gider. Burada Gülşah'a gelen bir mektupla Karamanoğlu'na gitmeye karar verirler. Mehmed bu yolculukta neler yaşayacak, mektupta neler yazmaktadır?

Hüma'nın ölümüyle zor günler geçiren Murad, daha da kötüleşmiştir. çandarlı ise durumun farkında ve endişelidir. çandarlı devletin geleceği için nasıl tedbirler alacak? Mehmed de durumun farkındadır ve Şehabeddin'i bu sebepten Edirne'de bırakır. çandarlının yeni hamlesi ne olacaktır?

Bizans'ta ise Konstantinos ile Helena'nın çatışması derinleşir. Konstantinos, Bizans'ın değişimi için önemli kararlar alma arifesindedir. Helena ve Notaras ise bu durumun karşısında en büyük engeldir. Konstantinos bu durumda ne yapacaktır?

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