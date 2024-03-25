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Yaban Çiçekleri konusu nedir? | atv Yaban Çiçekleri oyuncuları kimlerdir? - ATV CANLI İZLE

atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri tanıtımlarının yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle karşılandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen diziye izleyicilerden yoğun ilgi geldi. Yaban Çiçekleri konusu ve oyuncuları arama motorlarında araştırılırken konu ile ilgili detaylı güncel bilgileri sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 12:30
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Yaban Çiçekleri konusu nedir? | atv Yaban Çiçekleri oyuncuları kimlerdir? - ATV CANLI İZLE

Yaban Çiçekleri etkileyici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden izleyicinin dikkatini çekti. tav ekranlarından Pazartesi akşamları yayınlanan dizi "Yarım kalmış bir aşk hikayesi aynı heyecanla yeniden yazılabilir mi?" sloganıyla çıkış yaptı. Yaban Çiçekleri konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar haberimizde...

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur.

Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi?

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Akın Akınözü
  • Aslıhan Malbora
  • Büşra Pekin
  • Halil Babür
  • Bige Önal
  • Tilbe Saran
  • Arif Pişkin

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