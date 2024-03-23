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📺TEŞKİLAT 101. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 101. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 101. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 101. yeni ve 24 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 20:38 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 20:40
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📺TEŞKİLAT 101. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 24 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 101. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 101. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 101. BÖLÜM ÖZETİ

Herkes, Milli Muharip uçağının uçuşunun gururunu yaşarken Çetin de Kambur'u başarısızlıkla suçlar. Kambur'un tek düşündüğü ise Ömer'in cesedini bulmaktır. Ömer'e ulaşamayan ekip oldukça tedirgindir. Durumu öğrenen Neslihan adeta yıkılır. Ekip Ömer'i sağ salim bulmak için seferber olur. Ancak ondan haber alamadıkça umutları tükenmek üzeredir. Ancak düşman hiç beklemediği bir anda kendini Teşkilat'ın elinde bulacaktır.

👉TEŞKİLAT 101. BÖLÜM İZLE

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