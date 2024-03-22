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Yan Oda 3. bölüm İZLE FULL | Star TV Yan Oda dizisi SON bölüm

Star TV'nin yeni soluklu dizisi Yan Oda 3. bölümü ile ekranlara gelecek. İzleyiciden tam puan alan dizinin oyuncu kadrosu da göz kamaştırdı. Çağrı Vila Lostuval yönetmenliğinde .ekilen Yan Oda oyuncuları arasında Şevval Sam ve Caner Cindoruk yer alıyor. Yan Oda 3. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 14:07 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 14:10
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Yan Oda 3. bölüm İZLE FULL | Star TV Yan Oda dizisi SON bölüm

Yan Oda dizisi Star TV ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta Cumartesi akşamları yayınlanan dizide Şevval Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal, Nazan Kesal gibi usta oyuncular yer alıyor. Yan Oda 3. bölüm izleme linki haberimizde...

YAN ODA yeni bölüm izlemek için tıklayın

YAN ODA TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YAN ODA 3. BÖLÜM KONUSU

Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenir, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışır. Taylan, annesine dair çok hassas bir konuyla alay eden Anıl'ı yumruklarken, düğünde tansiyon bir anda yükselir. Şelale, Sevgi'yi babasına dair bir konudan dolayı suçlar. Bu konuşmalara kulak misafiri olan Fikret, geçmişte yaşadığı travmanın etkisiyle büyük bir şüpheye düşer. Sevgi'ye dair eline büyük bir koz geçiren Nurcihan, bu fırsattan yararlanmak için tehlikeli bir planı devreye sokar.

Durumun farkına varan Cevale ise kızının zor duruma düşmemesi için çabalar. Annesinin mutluluğunun bozulmasından korkan Şelale, durumun düşündüğü gibi olmadığını söylemek için Simten'in karşısına çıkar fakat onu çok üzecek bir karşılık alır. Fikret ile Sümer arasında bir şey olabileceğinden şüphelenen Sevgi durumu öğrenmeye çalışırken, Sevgi ile ilgili benzer bir şüphe hisseden Fikret, kaygılarını alevlendiren bir durumla karşı karşıya gelir.

YAN ODA yeni bölüm izlemek için tıklayın

YAN ODA TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YAN ODA OYUNCULARI

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Melek Baykal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Nezaket Erden, Bülent Polat, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş,

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