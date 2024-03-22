Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 122. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 122. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 122. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 15:40
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📺Kardeşlerim 122. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Kardeşlerim 122. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitliyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelecek. Kardeşlerim 122. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 122. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gerçekleri Ömer'e itiraf etmek isteyen Akif, Tolga'dan yardım alarak, farklı bir yola başvururken, Cansu'nun kafede düşürdüğü bilekliği bulan Sarp, Cansu'ya ulaşmak için kolları sıvar. Aybike ile Berk'in ilişkisine gölge düşürmek isteyen Gökhan, sinsice yaptığı planını devreye sokar. Süsen gitmeyi çok istediği kurs için yapılacak elemeye katılmaya çekinince Ömer onu cesaretlendirir.

Hayatıyla ilgili birtakım gerçekleri Süreyya'dan öğrenen Akif, Nebahat'e karşı beklenmedik bir hamle yapar. Ayten kuruntularına yenik düşüp, Şevval ile Orhan'ı kıskanmaya devam ederken, yaşananlardan habersiz olan Cansu, evde bulup okuduğu mektupla dehşete düşer.

👉KARDEŞLERİM 122. BÖLÜM İZLE

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