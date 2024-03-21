📺 ATEŞ KUŞLARI 48. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 48. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni sezonunda 48. bölüm 22 Mart Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 48. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 48. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa? Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacaktır? Ali ve Mercan'ın mahalleye taşınan Çino'yla ilk karşılaşmaları nasıl olacak, onları tedirginliğe sürükleyen bu duruma tepkileri ne olacaktır?

Kara ve Sultan'ın işledikleri cinayetlere vakıf olan Seyfi, foyalarını ortaya çıkarabilmiş midir? Seyfi sahte torun meselesi için kendisinden hesap soran Ayça'nın kucağına nasıl bir bomba bırakacaktır? Torununa, Yusuf'una kavuşmanın mutluluğuyla içi içine sığmayan Çelik, Ateş Kuşları'na büyük bir fırsat sunacaktır. Mahalleye taşınan Çino'nun maksadını anlamaya çalışan ve onu ailesinden uzak tutmak için çabalayan Ali'nin yaşayacağı büyük şok ne olacaktır?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)