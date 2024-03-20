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Aldatmak 62. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - atv Aldatmak izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluştu. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 21 Mart Perşembe günü 62. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Aldatmak 62. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 62. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 23:19
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Aldatmak 62. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - atv Aldatmak izle

ALDATMAK 62. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 62. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 62. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 62. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 62. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 62. BÖLÜM KONUSU

Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir. Ozan, öz kardeşine duyduğu merakı gidermeye karar verir. Ancak Dündar aynı yakınlığı göstermeye hazır değildir.

Tolga'nın verdiği yaşam mücadelesi Oltan Kaşifoğlu'nun bile çözemeyeceği bir noktaya varır. Bu karmaşada Oylum, perişan bir babanın umut ışığı olur. Ancak Oylum'un Tolga için yapmak istediği fedakarlığı Dicleliler kolay kolay kabul etmeyecektir. Oylum'un aldığı büyük bir karar Kahraman'la ilişkilerini dönülmez bir çıkmaza sokar. Başına geleceklerden korkan Serra ise önlem amaçlı yaptığı bir hamleyle tüm dengeleri değiştirecektir…

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ALDATMAK 62. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 61. BÖLÜM İZLE

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