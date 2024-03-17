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📺Yargı 87. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 87. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 87. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 87. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 20:50
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📺Yargı 87. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 17 Mart Pazar günü yeni ve 87. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 87. yeni bölümü...

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👉YARGI 87. BÖLÜM İZLE

YARGI 87. BÖLÜM KONUSU

Ceylin, Yekta'yı sulh cezada savunmak zorunda kalırken, Ilgaz ise hırsızlık için girilen evde kimin öldüğünü bulmanın peşindedir. Efe de kime ait olduğu belli olmayan bir kesik baş, Eren de tozlanmış eski dosyalar vardır. Ta ki, herkesin tüm gündemi Tuğçe ile geri dönülmez bir şekilde değişene kadar…

Eren kızını sahaya, kendisini masaya kilitleyen Kubilay'ı yaşananların ilk sorumlusu olarak görmektedir. Öfkeyle attığı adımlar ona birçok kapının kapatılmasına sebep olacaktır. Olayla ilgili bir türlü aydınlatılamayan detaylar, bir an önce açığa çıkmak zorundadır. Herkes kendi yolundan hummalı bir araştırmaya girişir.

Öte yandan İclal'in gelişi ile mesleki olarak bir açmaza sürüklenen Yekta'yı kendi nikahı beklemektedir. Gitgide dipsiz bir çukura doğru yuvarlanan Yekta'yı tutup kaldırmasını umduğu el, onu daha da derinlere itecektir.

Ceylin ve Ilgaz varını yoğunu, ellerindeki tüm imkanlarla Tuğçe için seferber eder. Diğer taraftan ise sakinliğini koruyamayacağını düşündükleri Eren'i bir türlü zapt etmek, yanında durmak ve ona gerçeği vermek zorundadırlar. Fakat bilmedikleri usul usul bilenen intikam bıçağının kınından çoktan çıktığıdır…

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