📺Ömer SON bölüm İZLE FULL | Star TV Ömer dizisi 48. bölüm izle TEK PARÇA

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 18 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen 48. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Ömer 48. bölüm full izle, Ömer son bölüm izle ve Ömer dizisi STAR TV yeni bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 48. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 48. BÖLÜM KONUSU

Boşanma celbinin gelişi Ömer ve diğer herkes için şok etkisi yaratır. Bu haberi böyle bir şekilde öğrenmek Ömer'i çok derinden üzerken Gamze de bu kötü zamanlamadan mutsuzdur fakat boşanmaktan başka çarelerinin kalmadığına inanıyordur.

Nurhayat'ı Samet'in eşi olarak bir anda karşısında görmek Reşat'ı sarsarken ikisi arasında geçmişte yaşanan ve kaderlerini değiştiren bazı sırlar ortaya çıkar. Boşanma davası açtığı için herkes tarafından eleştirilen ve soğuk davranılan Gamze'ye, ihtiyaç duyduğu destek Tahir'den gelir.

Geçmişteki hatalarını sünger çekmek isteyen Tahir, lokantanın işleri için büyük çaba gösterir. Nisa ise gizemli aşığından gelen notları heyecanla bekler. Reşat, Samet'e dair önemli bir sıkıntıyı öğrenirken Çiçek onu çok şaşırtan bir manzarayla karşı kaşıya kalır. Boşanmayı istemeseler de başka bir çıkar yol bulamayan Gamze ile Ömer, buruk bir vedanın kıyısındadır.

ÖMER 48. YENİ BÖLÜM İZLE

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