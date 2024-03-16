Haberler Dizi Haberleri 📺TEŞKİLAT 100. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

📺TEŞKİLAT 100. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 100. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 100. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 100. yeni ve 17 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 23:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺TEŞKİLAT 100. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 17 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 100. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 100. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 100. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Çetin'in ona kurduğu hain plan sonucunda görevden uzaklaştırılır. Ömer ve Çetin arasındaki ipler iyice gerilir. Hayal kırıklığına uğrayan Neslihan bir kez daha Ömer ile babası arasında kalır. Ekip ise ne olursa olsun Ömer'in yanında durur. Kambur ve Şirket'in 'Milli Muharip Uçak' ile alakalı hain hamlelerini bozmak için 'Teşkilat' harekete geçer. Ekip için söz konusu vatanın onuru ve şerefidir. Bunun uğruna mücadele eden 'Teşkilat'ın bu yolda gizli kahramanları olacaktır.

👉TEŞKİLAT 100. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: "Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak"
Rashica'nın penaltı golü iptal oldu! İşte o pozisyon
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🎬 Yargı 88. bölüm fragmanı izle
📺Yargı 87. BÖLÜM İZLE FULL
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Mart)
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fernando Santos: Futbol hayatımda böylesini görmedim Fernando Santos: Futbol hayatımda böylesini görmedim 23:16
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 23:13
Muçi: Mental anlamda güçlenmeliyiz! Muçi: Mental anlamda güçlenmeliyiz! 22:55
Colley: Kaybetmeyi hak etmedik! Colley: Kaybetmeyi hak etmedik! 23:00
İzmir'de sessiz gece! İzmir'de sessiz gece! 23:03
Manchester City FA Kupası'nda yarı finalde! Manchester City FA Kupası'nda yarı finalde! 23:10
Daha Eski
Flaş Arda Güler sözleri! "Onun gibisini görmedim" Flaş Arda Güler sözleri! "Onun gibisini görmedim" 20:50
VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:11
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sahada ne yaptığını bilmiyor" Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sahada ne yaptığını bilmiyor" 21:29
A. Demirspor sahasında dört dörtlük! A. Demirspor sahasında dört dörtlük! 22:26
Beşiktaş'a evinde Antalyaspor şoku! Beşiktaş'a evinde Antalyaspor şoku! 22:33
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale 22:35