📺TEŞKİLAT 100. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 17 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 100. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 100. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 100. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Çetin'in ona kurduğu hain plan sonucunda görevden uzaklaştırılır. Ömer ve Çetin arasındaki ipler iyice gerilir. Hayal kırıklığına uğrayan Neslihan bir kez daha Ömer ile babası arasında kalır. Ekip ise ne olursa olsun Ömer'in yanında durur. Kambur ve Şirket'in 'Milli Muharip Uçak' ile alakalı hain hamlelerini bozmak için 'Teşkilat' harekete geçer. Ekip için söz konusu vatanın onuru ve şerefidir. Bunun uğruna mücadele eden 'Teşkilat'ın bu yolda gizli kahramanları olacaktır.

👉TEŞKİLAT 100. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN