Haberler Dizi Haberleri 🎬 Yargı 88. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

🎬 Yargı 88. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 88. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 88. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 23:20
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🎬 Yargı 88. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 88. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 88. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin, Yekta'yı sulh cezada savunmak zorunda kalırken, Ilgaz ise hırsızlık için girilen evde kimin öldüğünü bulmanın peşindedir. Efe de kime ait olduğu belli olmayan bir kesik baş, Eren de tozlanmış eski dosyalar vardır. Ta ki, herkesin tüm gündemi Tuğçe ile geri dönülmez bir şekilde değişene kadar…

Eren kızını sahaya, kendisini masaya kilitleyen Kubilay'ı yaşananların ilk sorumlusu olarak görmektedir. Öfkeyle attığı adımlar ona birçok kapının kapatılmasına sebep olacaktır. Olayla ilgili bir türlü aydınlatılamayan detaylar, bir an önce açığa çıkmak zorundadır. Herkes kendi yolundan hummalı bir araştırmaya girişir.

Öte yandan İclal'in gelişi ile mesleki olarak bir açmaza sürüklenen Yekta'yı kendi nikahı beklemektedir. Gitgide dipsiz bir çukura doğru yuvarlanan Yekta'yı tutup kaldırmasını umduğu el, onu daha da derinlere itecektir.

Ceylin ve Ilgaz varını yoğunu, ellerindeki tüm imkanlarla Tuğçe için seferber eder. Diğer taraftan ise sakinliğini koruyamayacağını düşündükleri Eren'i bir türlü zapt etmek, yanında durmak ve ona gerçeği vermek zorundadırlar. Fakat bilmedikleri usul usul bilenen intikam bıçağının kınından çoktan çıktığıdır…

YARGI 88. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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