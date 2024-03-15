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GÖNÜL DAĞI 132. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 132. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlat yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 01:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 01:50
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GÖNÜL DAĞI 132. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 132. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 132. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 132. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Selma, balayı için İstanbul'a gider. Balayı sırasında ikili neler yaşayacaktır?

Elif aşerdiğini Kenan'a söyler. Bu sefer kolay yerden geldi diye sevinen Kenan amcaoğullarının yardımıyla ne yapacaktır?

Filiz ve Erkan, mezun oldukları liseye pilav gününe giderler. İrem ve Çetin ile karşılaşan ikili ne yapacaktır?

Selami, Ramazan ayı için organizasyon sorumlusu olur. Gedelli Kasabası'nda Ramazan şenlikleri devam ederken neler yaşanacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 132. bölüm fragmanı izle

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