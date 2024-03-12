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Mehmed: Fetihler Sultanı 4. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle TRT 1

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 23:30
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Mehmed: Fetihler Sultanı 4. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle TRT 1

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 3. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 4. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, Capello'yu Sultan Murad'ın huzuruna çıkartmış ve kendisine atılan iftiraları boşa düşürmüştü. Sultan Murad buna rağmen Mehmed'den adına bastırılan akçenin hesabını sorar. Mehmed, Sultan Murad'a izahatını yapar ve Murad'ı teskin eder. Şimdi sırada üzerlerine yürüyen Haçlılarla cenk vardır. Mehmed divanda bir Oğuz Birliğinden bahseder, Çandarlı ise bu fikrin karşısındadır. Murad ne yapacak, Mehmed'in mi Çandarlı'nın mı fikrine katılacak? Mehmed babasının emriyle yola çıkmış, sürdüğü izlerle Yanoş'tan kaçan bazı Eflaklıları bulur. Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar. Murad'ı karargahında, Mehmed'i ise çektiği pusuda yenmek isteyen Yanoş başarabilecek mi? Yoksa Mehmed, Yanoş'un planlarını altüst ederek muzaffer mi olacak?

Şehzade Ahmed leblebi yerken boğulmaktaydı, bu olaya yalnızca Hüma ve kalfası Çeşmidil şahitti. Hüma, Ahmed'in ölümüne göz mü yumacak? Yoksa yardım edecek mi? Bu olay sarayda nasıl yankı bulacak? Bu olay Halime ve Hüma'ya arasında nasıl bir gerilim yaratacak?

Bizans'ta ise beklenmedik bir sürprizle karşılaşırmış ve Demetrios kendisine kurulan tuzaktan kurtularak şehre dönmüş ve imparator olmuştu. Helena, Konstantinos ve Notaras bu durum karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Demetrios kendisine kurulan girişimden dolayı nasıl bir hüküm verecek? Helena, Konstantinos ve Notaras'ın bu duruma cevapları ne olacak?

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