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Bir Sevdadır 7. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 7. bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 13 Mart Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın 7. bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır 7. bölüm izle! TRT1 yeni bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 03:00
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Bir Sevdadır 7. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 7. bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 7. bölümüyle 13 Mart Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 7. bölüm özetini ve yeni bölüm izleme linkini sizler için derledik.

Bir Sevdadır 7. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR 7. BÖLÜM KONUSU

Yasin'in Tufan'a vurması düğünde çıkacak büyük kavganın ilk kıvılcımı olur. Düğünde büyük bir hengame yaşanırken Yeşil müştemilatta onu alıkoyan Ünal'ın adamından kurtulmaya çalışmaktadır.

Düğündeki kavganın sonucu nezarette biter. Yeşil, Ünal'ın adamının elinden kurtulmayı nasıl başaracaktır?

Yeşil üst üste yaşadığı bu olaylar sonrasında cezaevinde yazmış olduğu mektuptan Ayça'ya bahseder. İleride bir gün, çocuklarının gerçeği bilmesinin doğru olacağını düşünür. Gülender ise evde bir sıkıyönetim uygulamış, çocuklarla sadece yeni bakıcılarının ilgilenmesini uygun görmüştür. Velayetlerini almak içinse yeni yollar düşünmeye başlamıştır…

Yasin ise dopingten aklandıktan sonra yeni formasının giymenin heyecanı içindedir. Forma sponsorlarının Karlıcalar olduğunu gören Yasin ne yapacaktır?

İki aile arasında tansiyon yükselirken Tufan'ın annesi Hasret ile Menevşe ve Gülender'in yolu kermeste kesişir. Tufan, burada Menevşe ile karşılaşırken İshak Ali ise lansman sonrası yönetim kurulunu ikna etmeye çalışmaktadır.

Buna karşılık Cenap Ağa'nın hamlesi ne olacaktır? Yeşil'in tüm gerçekleri açıkladığı mektup, birinin eline geçecek midir?

Bir Sevdadır 7. bölüm izlemek için tıklayın

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