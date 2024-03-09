ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu artık herkese ilan etmiştir fakat bu Özer'le arasında uçurumlara neden olur. Özer, Kartal'ı kabullenmeyecektir.

Bütün yaşananlardan sonra Kartal, Rüçhan'ın açık yürekli davranmasından etkilenmiş olsa bile Ayvalık'tan gitmeye karar verir. Derya bu durumu Rüçhan'la paylaşır, Rüçhan ise çaresiz çözüm yolu arar. Yıllar sonra oğlunu bulmuş ve kaybetmek istemez fakat Derya ve Kartal'ın da artık ilişkisinin farkındadır.

Üç kız kardeş babalarının ilişkisini onaylamıyorken kızların hamlesine karşılık Sadık'tan da beklenmedik bir hamle gelir. Somer ve Kartal Adnan'a karşı iş birliği içerisine girseler de Özer'in Somer'e karşı baskısı Somer'in yanlış adımlar atmasına mı neden olacaktır?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE