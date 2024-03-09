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ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 78. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Üç Kız Kardeş 78. bölümü fragman detayları haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 22:00
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ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 78. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu artık herkese ilan etmiştir fakat bu Özer'le arasında uçurumlara neden olur. Özer, Kartal'ı kabullenmeyecektir.

Bütün yaşananlardan sonra Kartal, Rüçhan'ın açık yürekli davranmasından etkilenmiş olsa bile Ayvalık'tan gitmeye karar verir. Derya bu durumu Rüçhan'la paylaşır, Rüçhan ise çaresiz çözüm yolu arar. Yıllar sonra oğlunu bulmuş ve kaybetmek istemez fakat Derya ve Kartal'ın da artık ilişkisinin farkındadır.

Üç kız kardeş babalarının ilişkisini onaylamıyorken kızların hamlesine karşılık Sadık'tan da beklenmedik bir hamle gelir. Somer ve Kartal Adnan'a karşı iş birliği içerisine girseler de Özer'in Somer'e karşı baskısı Somer'in yanlış adımlar atmasına mı neden olacaktır?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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