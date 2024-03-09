📺TEŞKİLAT 99. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 10 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 99. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 99. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer ve Neslihan el ele Çetin'e yakalanır. Ömer bir kez daha Çetin ile karşı karşıya gelir. Ömer'in Çetin ile ilgili şüpheleri Neslihan'la arasında tartışmaya sebep olur. Ekip, mühendisi Kambur'un elinden kurtarmayı başarır. Herkes rahat bir nefes alacakken düşmanın hain planıyla yüzleşir. Ömer ve Neslihan, korumayı hedefledikleri Milli Muharip Uçak'ını görme fırsatı bulur. Ömer ve Neslihan için hayatlarının en gururlu anlarından biri yaşanırken ne pahasına olursa olsun bu uçağı korumakta kararlıdırlar.

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