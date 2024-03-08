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Yalı Çapkını 61. BÖLÜM İZLE - Yalı Çapkını son bölüm izle - Star TV Yalı Çapkını izle

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 61. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 61. bölümü 8 Mart Cuma günü yayınlanıyor. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 61. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 01:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 01:40
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Yalı Çapkını 61. BÖLÜM İZLE - Yalı Çapkını son bölüm izle - Star TV Yalı Çapkını izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 61. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 61. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 61. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 61. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın Akın ile gitmeyi seçmesi Ferit için büyük bir hayal kırıklığı yaratır ve sinir krizi geçirir. Seyran bu seçimi Orhan'ı kurtarmak için yapmış olsa da Ferit'i böyle bir durumla baş başa bıraktığı için acı çeker. Dedesinin baskısıyla kendi markasını kurma fikrinden vazgeçmek zorunda kalan Ferit, Nevra'dan hiç beklemediği bir teklif alır. Ferit hapishanede zor günler geçiren babasını kurtarmak için çare ararken, serbest bırakılması için Ökkeş'in Orhan'dan büyük bir isteği vardır. Yaşananlara rağmen Seyran'ın halen kendisini sevdiğine inanan Ferit, meselenin iç yüzünü öğrenmek için Kazım ve Seyran'ın karşısına çıkar fakat istediği cevabı alamaz. Korhanların evinde bayram havası estirecek bir gelişme yaşanırken, yaptığı fedakarlık Seyran'ı büyük bir bedel ödemek zorunda bırakacaktır.

YALI ÇAPKINI 61. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 61. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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