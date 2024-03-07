📺 Sakla Beni 19. yeni bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle tek parça

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 7 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek 19. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 19. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 19. BÖLÜM KONUSU

Bebeğini kaybeden Naz büyük bir acı yaşarken, bu gelişme tüm ev halkını çok üzer. Naz'ın kendine dikkat etmediğini ileri süren Filiz, torununu kaybettiği için kızına ve Mete'ye yüklenir. İncila ise Naz'ın yanında olmaya çalışır. Zor zamanlarında onu yalnız bıraktığı ve yeterince destek olmadığı gerekçesiyle Mete'yi suçlayan Naz'a, ihtiyaç duyduğu destek Kadir'den gelir.

Ziya'nın hiç hoşuna gitmese de Mete ve Cemil, ilk kez baba oğul olarak yan yana gelir. Naz'a moral vermek için bir sürpriz hazırlanır fakat Atıf'ın konağı İncila'ya verdiğini öğrenen Naz, yok sayıldığını hissettiği için büyük bir sinir krizi geçirir. Mete onu sakinleştirmeye çalışsa da Naz'ın ağzından çıkan bir söz herkes için şok etkisi yaratır.