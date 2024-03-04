Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 59. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

Ben Bu Cihana Sığmazam 59. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 59. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 5 Mart Salı günü yayınlanacak 59. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 59. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 18:24 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ben Bu Cihana Sığmazam 59. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 5 Mart Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 59. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 59. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.

Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar. Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar. Cezayir planının ilk hamlesini yaptığında yaklaşan büyük savaşın da fitilini ateşlemiş olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 57. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

DİĞER
Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar | 4 MART 2024 CANLI YAYIN
Sezon sonu yolcu! İşte yeni adresi
Can Uzun milli takım tercihini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Ömer SON bölüm İZLE FULL
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 15. bölüm izle
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
AÇIK UÇLU SORU NEDİR? | MEB ortak sınavları açık uçlu mu olacak?
LAZ SUSHİ TARİFİ | Laz suşi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:48
Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... 16:35
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! 16:32
Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! 16:22
İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi! İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi! 16:20
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:08
Daha Eski
Başkentte kazanan çıkmadı! Başkentte kazanan çıkmadı! 16:04
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? 16:01
Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman? 15:58
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:54
Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman? 15:32
Altay'dan flaş istatistik! Dış sahada... Altay'dan flaş istatistik! Dış sahada... 15:23