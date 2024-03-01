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📺Yalı Çapkını 60. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 60. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 60. bölümü 1 Şubat Cuma günü yayınlanıyor. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 60. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 17:40
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📺Yalı Çapkını 60. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 60. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 60. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 60. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 60. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın Akın ile bir ilişkinin arifesinde olduğunu öğrenen Ferit, bu gelişmeye inanmak istemez. Babasının baskılarına maruz kalan Seyran, içinde olduğu sıkıntılı süreci aşmak için çabalamaya devam eder. Hapishanede zor günler geçiren Orhan, Halis Ağa'dan beklediği desteği göremediği için yalnız bırakılmış hisseder. Babasına yardım etmek isteyen Ferit çareler aramayı sürdürür. Ökkeş tarafından tehdit edilen Seyran, Orhan'ın hayatını kurtarmanın tek bir yolu olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelir ve Ferit'i kendinden uzaklaştırabilmek için Suna'dan yardım ister. Seyran ile yeni bir sayfa açmak isteyen Ferit, tüm hayallerini yıkacak bir an yaşar.

YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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